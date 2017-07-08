Западные СМИ о встрече Трампа и Путина: профи нокаутировал новичка

После первой встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом мировые СМИ обрушились на главу Белого дома с критикой: по мнению иностранных журналистов, радоваться остается лишь тому, что бывший бизнесмен избежал очевидного фиаско на переговорах с опытным политиком. Что пишет зарубежная пресса о самой долгожданной встрече саммита G20 в Гамбурге — читайте в нашей подборке.