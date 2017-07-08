Макрон вновь назвал ошибкой решение США выйти из соглашения по климату

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Решение США выйти из Парижского соглашения по климату является ошибкой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что 19 стран "Большой двадцатки" подтвердили свою приверженность данным обязательствам.

"Я считаю, что США совершили ошибку, решив выйти из соглашения. Я уже об этом говорил и скажу это еще раз", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира. После выхода США многие страны подтвердили свою поддержку соглашению.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

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