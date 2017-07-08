Ущерб, причиненный Гамбургу в ходе акций протеста, оценят уже завтра

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вопрос о компенсации Гамбургу за причиненный в результате акций протеста ущерб начнет решаться уже в воскресенье, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я думаю, что мы должны сейчас, закрыв саммит, сначала посмотреть, каков ущерб. Город Гамбург сможет посчитать его очень быстро. Тогда в понедельник или, я считаю, уже завтра, я говорила с (главой Минфина) Вольфгангом Шойбле на встрече, сенат и правительство свяжутся, и мы посмотрим, что можно сделать", — заявила Меркель.

Ее цитирует рассылка пресс-службы кабмина ФРГ.

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