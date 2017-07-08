Трамп и Абэ призвали к "быстрому и решительному" ответу на действия КНДР

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер Японии Синдзо Абэ в субботу обсудили на "полях" саммита G20 в Гамбурге ситуацию вокруг КНДР и призвали международное сообщество дать решительный ответ на действия Пхеньяна, сообщает Белый дом.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ заявили, что международное сообщество должно дать быстрый и решительный ответ на запуски баллистических ракет КНДР и программу по созданию ядерного оружия", — говорится в сообщении по итогам встречи лидеров двух стран.

Трамп и Абэ осудили очередной запуск КНДР баллистической ракеты 4 июля и выразили приверженность тому, чтобы "удвоить усилия по объединению всех стран, чтобы показать КНДР, что за (ее) угрожающие и незаконные действия наступит ответственность".

"Президент Трамп подтвердил нерушимые обязательства Соединенных Штатов по защите Японии, а также Республики Корея от любой атаки и напомнил, что США готовы использовать весь спектр возможностей для этого", — отмечается в сообщении.

Центральное телевидение КНДР во вторник объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра. Между тем как сообщило позднее министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности.

США заявили, что намерены внести в СБ ООН проект новой резолюции, предусматривающей дополнительные санкции против КНДР. Россия и Китай выступили с совместным заявлением, в котором призвали КНДР "заморозить" ракетную и ядерную программу, а США и их союзников – военные учения в регионе. США уже отвергли это предложение.

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