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Встреча Путина и Трампа не изменит ситуацию с санкциями, считает эксперт

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (390)
20:0008.07.2017
(обновлено: 20:01 08.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в ГамбургеПрезидент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не повлияет на ситуацию с санкциями, однако назначение Вашингтоном спецпредставителя по Украине в случае прогресса может привести к их ослаблению, заявила РИА Новости старший советник, директор программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Ольга Оликер.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "Большой двадцатки". Она продолжалась почти 2,5 часа. Президенты обсудили ситуацию в двусторонних отношениях, сирийское урегулирование и ряд других вопросов международной повестки.

Санкции останутся в силе

По мнению эксперта, "санкции останутся привязаны к "Минску-2".

"Так что эта встреча сама по себе не будет иметь эффект на санкции, и я не думаю, что кто-то этого ожидал. Сейчас США назначили переговорщика на высоком уровне по Украине, посла Курта Волкера. Так что если это приведет к прогрессу в разрешении ситуации, в конце концов мы сможем увидеть ослабление или снятие санкций", — отметила собеседник агентства.

Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил РИА Новости, что Россия надеется, что при новом спецпредставителе США по Украине Курте Волкере контакты Москвы и Вашингтона принесут пользу и окажут воздействие на Киев для того, чтобы украинская сторона выполняла взятые на себя обязательства. По словам Карасина, уже существует наработанная по данной теме практика контактов между Вашингтоном (прежде этим в США занималась Виктория Нуланд) и Москвой. Со стороны России представителем на переговорах остается помощник президента Владислав Сурков.

Надежды на улучшение отношения

Говоря о том, может ли встреча двух президентов привести к улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном, Оликер отмерила, что Трамп является третьим подряд президентом США, "который надеется, что сможет построить лучшие отношения с Россией". Последний президент, по ее словам, "был разочарован".

"Встреча (Путина и Трампа – ред.) визуально предполагает улучшение отношений – она была долгой, очевидно, была хорошо подготовлена (с назначением Волкера и перемирием в Сирии, очевидно, это было разработано заранее). Госсекретарь упомянул о взаимопонимании между двумя президентами. Но сделать так, чтобы это заработало, является непростой задачей, и Сирия является очевидным примером (Украина — другой пример)", — сказала эксперт CSIS.

Совпадают ли цели?

"Непонятно, насколько точно совпадают цели двух стран, отчасти потому, что администрация Трампа не обозначила свои цели ясно. Например, временами, это выглядело так, что она отступала от намерений администрации Обамы убрать (президента Сирии Башара) Асада, но затем Трамп выступил с заявлениями и предпринял действия, которые указали на то, что это по-прежнему остается политикой США", — считает Оликер.

По ее словам, с точки зрения объявления о прекращении огня на юго-западе Сирии, которое должно вступить в силу в воскресенье, "госсекретарь (США Рекс) Тиллерсон казался менее оптимистичным в своих комментариях".

"Даже если Россия, Соединенные Штаты и Иордания согласны, есть, в конце концов, другие стороны, которые ведут большую часть боевых действий, и именно они должны соблюдать перемирие", — подытожила эксперт.

О чем говорили президенты

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, встреча Путина и Трампа подтвердила их настрой на поиск взаимовыгодных договоренностей, удалось договориться о нескольких конкретных вещах. В частности, Россия и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, обе страны обязуются обеспечивать выполнение режима прекращения огня всеми группировками в этом районе.

Кроме того, по словам Лаврова, США и РФ договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений.

Затрагивалась и наболевшая для Трампа тема — о якобы имевшем место вмешательстве РФ в выборы США. Трамп, по словам Лаврова, принимает слова Путина о том, что это неправда. Госсекретарь США Тиллерсон, однако, отметил, что неясно, смогут ли Россия и США когда-нибудь разобраться с этим вопросом.

Как отметил госсекретарь, между лидерами сложилась "позитивная химия". Более того, по его словам, президенты не хотели заканчивать встречу, и первая леди США Меланья Трамп пыталась убедить их завершить переговоры.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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