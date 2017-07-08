Меркель рада, что, несмотря на США, в G20 поддержали соглашение по климату

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель рада тому, что, несмотря на позицию США, все остальные лидеры стран G20 в итоговом коммюнике выступили в поддержку Парижского соглашения по климату.

Выступая перед журналистами на брифинге после окончания саммита G20, она отметила, что центральной темой саммита стала тема климата и энергетики.

"И здесь стало очевидно то, о чем я говорила в начале саммита — там, где нет консенсуса, в коммюнике будут разногласия. Поэтому тут есть американская позиция, вы знаете, что США, к сожалению, вышли из Парижского соглашения по климату, в частности, они заявили, что хотят это сделать, поэтому, с одной стороны, ясно указана американская позиция, но я рада, что остальные главы государств и правительств G20 были едины в том, что Парижское соглашение неизбежно, что эти обязательства… должны быть выполнены скорейшим образом", — сказала Меркель.

Ранее сообщалось, что, согласно итоговому коммюнике саммита, все страны G20, кроме США, согласны, что Парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита отмечал, что Меркель "удалось добиться оптимального компромисса в непростой ситуации… в связи с выходом Соединенных Штатов из Парижского соглашения". Как заявил он, все страны зафиксировали, что хотя США вышли из соглашения, но они готовы продолжать сотрудничество по отдельным направлениям с отдельными странами над решением вопросов климатических изменений.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату , так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам, а кроме того, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира. После выхода США многие страны подтвердили свою поддержку соглашению.

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.