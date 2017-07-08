Эрдоган раскритиковал страны Запада за поддержку РПК и сторонников Гюлена

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, осудил западные страны за поддержку, которую они оказывают запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, на которого Анкара возложила ответственность за попытку переворота в июле прошлого года.

"Сторонники террористического течения, организовавшего кровавую попытку переворота, и ставшие причиной гибели 250 и ранения 2 193 турецких граждан, считают страны Запада некой "зоной безопасности". Данная ситуация серьезно беспокоит граждан Турции, отстоявших ценой жизни демократию", — цитирует Эрдогана агентство Anadolu. По его словам, успехи в борьбе с террористическими структурами возможны лишь при условии отказа от политики двойных стандартов через солидарность и сотрудничество.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет молчать в ответ на поддержку и вооружение сил самообороны сирийских курдов у своих границ, а также попытки создания "террористических островков" в регионе. "Анкара без колебаний воспользуется правом на защиту национальной безопасности. Тот факт, что оружие, поставляемое террористам, используется при терактах в Турции, говорит о том, что проблема уже перешагнула действующие границы", — отметил президент Турции.

По его словам, никто не может гарантировать того, что оружие, поставленное в регион и применяемое сегодня против Турции, завтра не "заговорит" в любом другом регионе мира.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с РПК.