Страны G20 обеспокоились растущим протекционизмом в мире

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Янис Мадни. Большая двадцатка (G20) обеспокоена растущим протекционизмом ряда стран в экономике и включила этот блок в итоговое коммюнике саммита в Гамбурге. Однако до сих пор не причисляет санкции к протекционистским мерам в торговле.

Председательствующая в этом году в G20 Германия изначально заявляла в качестве приоритета борьбу с протекционизмом в мировой торговле, миграционную политику и борьбу с терроризмом. Хозяйка саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала, что страны Евросоюза на саммите в Гамбурге намерены послать сигнал о готовности решать стоящие перед миром задачи.

Каждый год отчеты международных организаций свидетельствуют, что защитных мер в торговле становится все больше. Перед началом саммита эксперты не исключали, что европейские лидеры будут пытаться на встрече в Гамбурге оказать определенное давление на американского президента Дональда Трампа, который в начале года вывел США из Транстихоокеанского партнёрства (ТТП).

Это объединение создавалось экс-президентом США Бараком Обамой для сдерживания влияния Китая в Азии: в партнерство вступили все основные страны региона, кроме Китая и России. Основными локомотивами партнерства, помимо США, являлись Япония и Австралия. Главным механизмом партнерства была отмена тарифов внутри него, а также упрощение трансграничных бизнес-процессов.

Мир против протекционизма

Белый дом при этом также неоднократно озвучивал, что может полностью пересмотреть условия соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), а министр финансов США заявлял, что Америка оставляет за собой право использовать протекционизм в торговле.

Протекционизм является внешнеторговой политикой какого-либо государства, направленной на временное ограничение ввоза импорта и поддержку производства на его территории отдельных товаров.

Против протекционизма в мировой торговле выступили страны-члены БРИКС, которые изложили свое негативное отношение в коммюнике по итогам неформальной встречи лидеров стран объединения на полях G20 в Гамбурге.

"Мы выступаем против растущего в мире протекционизма. Нелегитимная торговля и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики", — сказал Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС.

В связи с этим, по его словам, "двадцатке" следует энергичнее отстаивать принципы открытой равноправной и взаимовыгодной торговли, закрепленные в универсальных правилах ВТО.

Новые риски пузырей из-за США

"Возвращение к протекционизму — это совсем не путь вперед", — высказался по этой теме в пятницу, 7 июля, и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

О дискуссии лидеров стран на саммите двадцати в пятницу рассказал глава российского Минфина Антон Силуанов. По его словам, тема американского протекционизма была одной из ключевых в выступлениях большинства глав государств на саммите "двадцатки".

"Говорили, что нельзя добиться через протекционизм устойчивого роста мировой экономики. Нельзя, чтобы одна страна за счет создания конкурентных преимуществ, а сейчас даже не говорили о курсовых, валютных преимуществах, а говорили именно о протекционистских преимуществах — нельзя, чтобы одна страна проводила такую политику, которая по сути дела не соответствует общим взглядам стран "двадцатки", которые обсуждались в последние годы", — сказал министр.

По словам главы Минфина, политика торгового протекционизма США создает риски появления пузырей и новых кризисных явлений в мировой экономике.

Министр в пятницу выразил надежду, что протекционизм и его негативные последствия войдут в итоговое коммюнике G20. "И это будет основой для дальнейшего обсуждения этой темы, дальнейшего убеждения наших партнеров в том, что протекционизм — это минус в экономике мировой, общее решение, общие подходы к стимулированию экономического роста — за этим будущее, если мы говорим о высоких темпах роста мировой экономики", — сказал Силуанов.

Коммюнике: G20 против протекционизма

При этом вопрос санкций в отношении России в ходе саммита не возникал. В целом вопрос ограничений и санкций в рамках саммита звучал лишь косвенно, в контексте мировой экономики, добавил министр.

Между тем в коммюнике по итогам саммита в Гамбурге теме протекционизма в торговле был уделен всего один абзац.

"Мы будем сохранять рынки открытыми, отмечая важность обоюдной и взаимовыгодной торговли, инвестиционных программ и принципа недискриминации, продолжать борьбу с протекционизмом, включая несправедливые торговые практики, и признавать роль законных механизмов защиты торговли в этой связи", — отметили лидеры стран.

Меркель осталась довольна тем, что в документе удалось указать на то, что рынки должны оставаться свободными.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик однако считает, что если бы не позиция США, то можно было бы надеяться на более решительные и активные действия G20 по борьбе с протекционизмом. По его мнению, сейчас США является ключевой угрозой для развития мировой экономики и ускорения темпов ее роста.

"Поэтому действительно можно согласиться с тем, что возрастание пузыря протекционизма может сработать на снижение темпов роста как мировой экономики, так и ключевых стран. Мы видим сейчас, что феномен протекционизма наблюдается не только в отдельных развивающихся странах, но распространяется на крупнейшие развитые страны. И это в свою очередь может давать дополнительные импульсы другим развитым странам", — считает он.

Протекционизм неизбежен

По мнению Лисоволика, важно, что сейчас на первый план с точки зрения поддержки и открытости выходит Китай, а Россия на G20 однозначно выступает за открытость и против протекционизма. "И думаю, в этих условиях и для России, и для Китая есть определённая возможность перехватить инициативу в какой-то степени в свои руки и начинать пытаться определять повестку открытости, экономической интеграции в мировой экономике уже с позиции именно развивающихся рынков", — подытожил он.

Однако некоторые эксперты видят неизбежность распространения политики протекционизма в последующие годы. Как рассказал РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко, последние три века модель протекционизма и наднациональной торговли последовательно сменяли друг друга, а нынешняя экономическая система, основанная на свободной торговле, действует с середины 20 века.

"И, я думаю, что кризис и санкции привели к тому, что мы поворачиваем назад — к протекционизму", — заявил Фененко.

Он считает, что политика протекционизма будет распространяться в мире в последующие годы. "Это естественный и неизбежный поворот. Потому что только протекционизм позволяет поднимать национальные сектора экономики", — сказал он. В этом смысле у России, считает Фененко, нет другого выбора, кроме как последовать политике протекционизма в торговле – иначе мы можем занять очень слабую нишу в мировой торговле.

При этом он отметил, что санкции США и Евросоюза в отношении России являются протекционистскими мерами для Штатов и ЕС. "Как придумать протекционизм в условиях ВТО? Идеальная схема – это санкции и эмбарго", — отметил собеседник. По его словам, санкции против РФ будут продолжаться до тех пор, пока Россия жестко не ответит на них – "пока не назначит за них неприемлемую цену".