Страны G20 признали важность открытого рынка и борьбы с протекционизмом

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны G20 признают важность взаимовыгодной торговли, открытого рынка, борьбы с протекционизмом и принципа отказа от дискриминации, сообщается в коммюнике по итогам саммита в Гамбурге.

"Мы будем сохранять рынки открытыми, отмечая важность обоюдной и взаимовыгодной торговли, инвестиционных программ и принципа недискриминации, продолжать борьбу с протекционизмом, включая несправедливые торговые практики, и признавать роль законных механизмов защиты торговли в этой связи", — говорится в коммюнике.

Саммит "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге проходит 7-8 июля.