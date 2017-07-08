Меркель рада встрече Трампа и Путина и тому, что их общение "длилось долго"

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рада состоявшейся на саммите G20 встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и тому, что переговоры "длились долго".

"Я рада, что на полях саммита состоялась первая встреча между американским президентом Трампом и российским президентом Путиным. Я считаю, что всегда нужно говорить друг с другом, а не друг о друге. Все конфликты, конечно, не решены, но положено начало переговорному формату. К нашей радости, переговоры длились долго, и потом я видела, что стороны остаются друг с другом в контакте", — сказала Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.