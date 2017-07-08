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Меркель рада встрече Трампа и Путина и тому, что их общение "длилось долго"

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (372)
18:1008.07.2017
(обновлено: 18:13 08.07.2017)
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© РИА Новости / Алекс ПанциковПерейти в фотобанкСаммит G20 в Гамбурге. Архивное фотоСаммит G20 в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что рада состоявшейся на саммите G20 встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и тому, что переговоры "длились долго".

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин выразил надежду на улучшение отношений с США после встречи с Трампом

"Я рада, что на полях саммита состоялась первая встреча между американским президентом Трампом и российским президентом Путиным. Я считаю, что всегда нужно говорить друг с другом, а не друг о друге. Все конфликты, конечно, не решены, но положено начало переговорному формату. К нашей радости, переговоры длились долго, и потом я видела, что стороны остаются друг с другом в контакте", — сказала Меркель на брифинге по завершению саммита G20 в Гамбурге.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Первая встреча: Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПервая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.Президент России В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНакануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИз-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВо время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.Президент США Дональд Трам во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПереговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Президент РФ Владимир Путин, министр иностранных дел РФ Сергей Ларов и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of BundesregierungЗа несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© REUTERS / Steffen Kugler / Courtesy of Bundesregierung
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
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