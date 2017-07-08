Страны G20 будут бороться с коррупцией путем международного взаимодействия

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны G20 привержены борьбе с коррупцией, в том числе путем международного взаимодействия, сообщается в коммюнике по итогам саммита G20 в Гамбурге.

"Мы остаемся привержены борьбе с коррупцией, в том числе путем практического международного взаимодействия и технической поддержки. Мы продолжим реализацию антикоррупционного плана G20 в 2017-18 годах", — говорится в сообщении.

Как отмечается в коммюнике, страны G20 гарантируют, что не только отдельные лица, но и компании, получающие выгоду от коррупции, могут привлекаться к ответственности.

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