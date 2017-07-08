Путин: мировой экономике нужно быть готовой к высвобождению рабочей силы

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Мировой экономике нужно быть готовой к высвобождению рабочей силы и последующей переквалификации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы говорили, и сегодня президент Южно-Африканской Республики говорил об этом достаточно убедительно, что нужно предпринимать общие усилия, собственно говоря, это звучало почти во всех выступлениях, отражено так или иначе в итоговом документе: нужно быть готовым к высвобождению рабочей силы, нужно знать, что нам делать с высвобождающимися рабочими руками, как заниматься переквалификацией, в какие сроки, какие должны быть здесь правила", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 в Гамбурге.

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