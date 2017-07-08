Страны G20 стремятся к 2025 году обеспечить всех граждан цифровой связью

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны G20 поддерживают свободный обмен информацией, стремясь обеспечить цифровую связь всем гражданам к 2025 году, сообщается в коммюнике по итогам саммита G20.

"Мы будем стремиться обеспечить всем гражданам цифровую связь в 2025 году, и мы особенно приветствуем развитие инфраструктуры в странах с низким уровнем дохода",- говорится в коммюнике.

Кроме того, в итоговом документе отмечается, что страны G20 поддерживают свободный обмен информацией, уважая при этом частные права, защиту данных и права интеллектуальной собственности.

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