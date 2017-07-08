Путин пошутил в ответ на жалобу американских журналистов на Белый дом

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил в ответ на жалобу американских журналистов, что Белый дом не предоставляет им комментариев по поводу их разговора с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалось "российское вмешательство" в американские выборы.

В ходе пресс-конференции журналист из США пожаловался, что от Белого дома не поступает никакой информации с подробностями о состоявшемся диалоге.

"Мы им устроим, укажем", — пошутил Путин.

Американские журналисты продолжали настаивать на своем и попросили Путина рассказать, что ответил ему Трамп в ходе встречи.

"Он начал задавать наводящие вопросы, его реально интересовали какие-то детали. Я насколько мог подробно достаточно на все это ответил. Я рассказал ему и о своих диалогах на этот счет с предыдущей администрацией. В том числе о моих разговорах с президентом Обамой", — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что считает, что не вправе раскрывать детали подобных бесед. "Так как в мировой практике не принято на таком уровне, мне кажется, было бы не совсем корректно с моей стороны в деталях рассказывать наш разговор с президентом Трампом. Он меня спросил — я ему ответил. Он задал наводящие вопросы, я их разъяснил. Мне показалось, что он этими ответами удовлетворен", — сказал Путин.

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