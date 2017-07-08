Страны G20 будут бороться с вызовами: террором, бедностью, голодом

Заседании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

Заседании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Страны G20 настроены на противодействие вызовам мировому сообществу, готовы бороться с терроризмом, бедностью, голодом, сообщается в коммюнике по итогам саммита G20 в Гамбурге.

"Мы настроены противостоять общим вызовам мировому сообществу, в том числе терроризму, перемещению (лиц), бедностью, голоду, угрозам здоровью, решать проблему создания рабочих мест, климатических изменений, энергетической безопасности, неравенства, в том числе гендерного", — говорится в сообщении.

В коммюнике отмечается, что решение этих вопросов является базисом для прочного развития и стабильности.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>