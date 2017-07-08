Лидеры G20 остаются приверженными борьбе с нелегальной миграцией

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

Лидеры саммита G20 позируют для совместной фотографии с главами делегаций приглашенных государств и международных организаций в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидеры G20 подчеркивают суверенное право стран контролировать границы и остаются приверженными борьбе с нелегальной миграцией, сообщается в коммюнике по итогам саммита в Гамбурге.

"Мы подчеркиваем суверенное право стран управлять своими границами и контролировать их и в этой связи устанавливать политику, отвечающую национальным интересам и национальной безопасности… Мы привержены борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми", — говорится в коммюнике.

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