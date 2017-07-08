Путин: у Украины остался лишь один товар, которым они торгуют

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у Украины остался лишь один товар, которым они торгуют – это русофобия и и тема разделения с Россией, выразив надежду, что это когда-нибудь закончится.

"У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

По его словам, "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения "на какой-либо почве России и Украины".

"Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но, я думаю, что это когда-нибудь закончится, мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее", — добавил российский лидер.

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