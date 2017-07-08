Путин: Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве РФ" в выборы

Владимир Путин во время саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Владимир Путин во время саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп прислушался к ответам на вопросы о "вмешательстве" в американские выборы, сообщил в субботу президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"Он задал много вопросов на эту тему. Я, насколько был в состоянии ответить, ответил на все эти вопросы. Мне кажется, что он принял это к сведению и согласился. На самом деле, как он к этому относится, вы лучше спросите у него", — сказал Путин, отвечая на вопрос, как Трамп отнесся к информации, представленной российским президентом, о возможном вмешательстве киберпреступников в выборы США.