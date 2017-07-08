Путин отметил, что России не за чем вмешиваться в выборы в Германии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель принимают участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель принимают участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге. 7 июля 2017

ПУТИН О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ РФ В ВЫБОРЫ В ФРГ: В США НЕ ВМЕШИВАЛИСЬ, ЗАЧЕМ В ГЕРМАНИЮ ВМЕШИВАТЬСЯ, ЭТО НАШ ДОБРЫЙ ПАРТНЕР

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