G20: все, кроме США, считают, что соглашение по климату нельзя пересмотреть

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Все страны G20, кроме США, согласны, что Парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру, говорится в итоговом коммюнике саммита.

В документе отмечается, что государства объединения приняли во внимание решение Вашингтона выйти из этого соглашения.

"Лидеры остальных стран G20 заявили, что парижское соглашение по климату не подлежит пересмотру… Мы подтвердили нашу приверженность этому соглашению, продвигаясь к его полной имплементации", — говорится в коммюнике.

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