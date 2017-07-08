Россия и США создадут рабочую группу по контролю киберпространства
16:5108.07.2017
(обновлено: 16:52 08.07.2017)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия и США создадут рабочую группу по контролю киберпространства и обеспечения безопасности в нем, сообщил в субботу глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Хакерские атаки показали высокую зависимость наших обществ от надежной и бесперебойной работы цифровых систем. Общие усилия "Группы двадцати" должны быть направлены на преодоление конфликтов в виртуальной сфере. Договорились с США создать рабочую группу о совместной работе по контролю киберпространства и обеспечения безопасности в нем", — написал Никифоров в своем микроблоге в Twitter.
Он отметил, что, согласно выступлению президента, ключевым вопросом становится выработка универсальных правил ответственного поведения в информационном пространстве.
"Эти правила (информационного пространства) должны закреплять основные права и свободы человека, принципы невмешательства во внутренние дела. Нужно уважать государственный суверенитет и предоставить равные возможности для всех стран участвовать в управлении интернетом", — отметил Никифоров.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки"
, она длилась больше двух часов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по окончании встречи заявил, что США и Россия создадут рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.