Россия и США создадут рабочую группу по контролю киберпространства

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия и США создадут рабочую группу по контролю киберпространства и обеспечения безопасности в нем, сообщил в субботу глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Президент Путин выступил на #G20 по вопросам развития "Цифровой экономики" — Николай Никифоров (@nnikiforov) 8 июля 2017 г. Путин #G20: Хакерские атаки против целого ряда стран, в т.ч. и против РФ, привели к сбоям сетевой инфраструктуры — Николай Никифоров (@nnikiforov) 8 июля 2017 г.

"Хакерские атаки показали высокую зависимость наших обществ от надежной и бесперебойной работы цифровых систем. Общие усилия "Группы двадцати" должны быть направлены на преодоление конфликтов в виртуальной сфере. Договорились с США создать рабочую группу о совместной работе по контролю киберпространства и обеспечения безопасности в нем", — написал Никифоров в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что, согласно выступлению президента, ключевым вопросом становится выработка универсальных правил ответственного поведения в информационном пространстве.

"Эти правила (информационного пространства) должны закреплять основные права и свободы человека, принципы невмешательства во внутренние дела. Нужно уважать государственный суверенитет и предоставить равные возможности для всех стран участвовать в управлении интернетом", — отметил Никифоров.

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Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге на полях саммита "большой двадцатки" , она длилась больше двух часов. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по окончании встречи заявил, что США и Россия создадут рабочую группу по выработке рамочного соглашения о кибербезопасности и невмешательстве в дела друг друга.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>