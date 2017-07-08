На демонстрации в Гамбурге сформировался леворадикальный "Черный блок"

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Леворадикальный "Черный блок" сформировался в Гамбурге на проходящей мирно демонстрации "G20 — не добро пожаловать!", сообщила полиция города.

"В начале демонстрации сформировался "Черный блок". Некоторые участники "черного блока" на демонстрации "G20 — не добро пожаловать!" замаскировались", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

В полиции также сообщили, что на демонстрации зажгли пиротехнику.

"Черный блок" — неформальное объединение леворадикальных группировок, которое участвует в столкновениях с полицией во время больших уличных акций в Германии. Активисты "Черного блока" отрицают государственный строй, институты государственной власти, "капиталистические структуры" (банки, торговые сети).

Название связано с традиционной одеждой активистов — она черного цвета для усложнения опознания личности. Лица закрыты шарфами, платками или балаклавами, на головы надвинуты капюшоны, используются также солнцезащитные очки. По данным контрразведки ФРГ, в "черный блок" входят 8,5 тысяч человек.