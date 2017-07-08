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В мире

"Вам здесь не рады": в Гамбурге не утихают протесты антиглобалистов

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (339)
16:0708.07.2017
(обновлено: 16:58 08.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАкция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017Акция протеста в связи с проведением саммита Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Саммит "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге идет уже второй день, а вместе с ним в городе продолжаются демонстрации противников форума.

В выставочном центре Hamburg Messe в Гамбурге накануне саммита G20
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Саммит G20 в Гамбурге: вопросы глобализации на фоне разногласий
Митинг на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — вам здесь не рады!" (G20 — not welcome!). По данным правоохранителей, сейчас в нем принимают участие 20 тысяч человек. Собравшиеся настроены дружелюбно.

Тем не менее, власти готовятся к худшему — шеф полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер заявил, что провокаторы постараются смешаться с демонстрантами. "Вновь стоит ожидать, что мирного протеста не получится", — сказал он.

Сообщается, что в результате столкновений с митингующими пострадали более 200 стражей порядка.

Добро пожаловать
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Добро пожаловать

Настроены мирно

Пока власти строят негативные прогнозы, которые не лишены оснований, демонстранты мирно высказывают своё недовольство.

Ночные столкновения в Гамбурге. 7 июля 2017 года
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
В ходе протестов в Гамбурге перед G20 пострадали более сотни полицейских
"Не могу сказать, что я в принципе против встречи. Я против того, чтобы это все происходило в таком масштабе. Переговоры должны быть, без них ничего не решить. Я за мир, за справедливость. Я за мирную демонстрацию", — рассказала РИА Новости участница митинга. В руках у неё была табличка, на одной стороне которой было написано "За справедливый мир", на другой — "…мирно в Гамбурге".

"Я просто хочу выразить солидарность с угнетенными людьми, продемонстрировать свою поддержку. Я призываю к тому, что нам нужно больше распределения власти", — сказала еще одна девушка, также заявив о мирном настрое.

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© Ruptly
LIVE: Демонстрация в Гамбурге против проведения саммита G20

Где G20 свернула не туда

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антиглобалисты: нормальные ребята, но их заносит
"Одна из тем, которыми занимается G20 — это ситуация с продовольствием в мире и политика стимулирования экономического роста в развивающихся странах. Это звучит хорошо, но, на мой взгляд, они идут неверным путём", — поделилась с журналистами Ларисса, пришедшая на протест вместе с другом из Швеции.

По её мнению, лидеры G20 говорят о необходимости выделять деньги бедным странам и бороться с голодом, но при этом поддерживают такие концерны, как Monsanto и Beyer, которые, по ее словам, используют генную инженерию. "По-моему, это нельзя назвать устойчивым развитием. Нужно оказывать больше поддержки мелким фермерским хозяйствам. Это защитит окружающую среду, а также поможет борьбе с голодом", — полагает она.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАкция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Акция протеста в связи с проведением саммита "Группы двадцати" в Гамбурге. 8 июля 2017

Активисты из Казахстана тоже против

Ситуация на улицах Гамбурга во время саммита G20
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
G20 в Гамбурге нравится не всем: полиция, жители и протестующие - о саммите
На фоне транспарантов, кричащих на английском и немецком, в глаза сразу бросается табличка с русским текстом, чего здесь никак не ожидаешь встретить. Хозяйка таблички — Дарья, миролюбивого вида активистка из Казахстана. Она почти год живет в немецком городе Мюнстер и является сторонницей марксистских идей.

"Глобализация — это неолиберальный процесс, который вредит экологии, делает бедные страны ещё беднее, а богатые — богаче", — считает она.

Ее отношение к группе 20 мировых лидеров отрицательное. "Как я могу относиться к G20? Конечно, отрицательно. Они решают вопросы, ведут к войне, разжигают войны, хотя говорят о мире. И я выражаю здесь протест", — сказала Дарья РИА Новости.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Большая двадцатка в цифрах
© РИА Новости, Инфографика
"Большая двадцатка" в цифрах
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