"Вам здесь не рады": в Гамбурге не утихают протесты антиглобалистов

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Саммит "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге идет уже второй день, а вместе с ним в городе продолжаются демонстрации противников форума.
Тем не менее, власти готовятся к худшему — шеф полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер заявил, что провокаторы постараются смешаться с демонстрантами. "Вновь стоит ожидать, что мирного протеста не получится", — сказал он.
Сообщается, что в результате столкновений с митингующими пострадали более 200 стражей порядка.
Настроены мирно
Пока власти строят негативные прогнозы, которые не лишены оснований, демонстранты мирно высказывают своё недовольство.
"Я просто хочу выразить солидарность с угнетенными людьми, продемонстрировать свою поддержку. Я призываю к тому, что нам нужно больше распределения власти", — сказала еще одна девушка, также заявив о мирном настрое.
Где G20 свернула не туда
По её мнению, лидеры G20 говорят о необходимости выделять деньги бедным странам и бороться с голодом, но при этом поддерживают такие концерны, как Monsanto и Beyer, которые, по ее словам, используют генную инженерию. "По-моему, это нельзя назвать устойчивым развитием. Нужно оказывать больше поддержки мелким фермерским хозяйствам. Это защитит окружающую среду, а также поможет борьбе с голодом", — полагает она.
Активисты из Казахстана тоже против
"Глобализация — это неолиберальный процесс, который вредит экологии, делает бедные страны ещё беднее, а богатые — богаче", — считает она.
Ее отношение к группе 20 мировых лидеров отрицательное. "Как я могу относиться к G20? Конечно, отрицательно. Они решают вопросы, ведут к войне, разжигают войны, хотя говорят о мире. И я выражаю здесь протест", — сказала Дарья РИА Новости.
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