Иванка Трамп заменила отца на одной из встреч на G20

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка заменила отца на одной из встреч саммита G20 в Гамбурге. Об этом сообщила шерпа от России в "двадцатке" Светлана Лукаш.

2nd day of #G20 Hamburg summit starts with Africa, Migration & Health. Ivanka accompanies Pres Trump pic.twitter.com/TJN07r9ftX — Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 июля 2017 г.

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And replaces Pres Trump at the #G20 table as he leaves for bilateral meetings pic.twitter.com/Hf1zfGQeIP — Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 июля 2017 г.

"Второй день саммита G20 в Гамбурге начался с обсуждения вопросов Африки, миграции и здравоохранения. Иванка сопровождает президента Трампа… и заменяет его за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи", — написала дипломат в Twitter.

Иванка Трампа – старшая дочь президента от его брака с чехословацкой спортсменкой и фотомоделью Иваной Зельничковой. После избрания отца на пост главы государства стала его помощником на общественных началах. Ряд политилогов считают, что ее влияние на президента и в целом политику Белого дома очень велико.

Сам Трамп не раз говорил, что гордится своей дочерью. В то же время он шутливо признается, что если бы она не была его ребенком, ей, возможно, было бы легче работать.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>