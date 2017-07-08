В Киеве число пострадавших при взрыве газа в жилом доме выросло до трех

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Число пострадавших от взрыва в трехэтажном доме в Киеве выросло до трех человек, спасатели достали из-под завалов женщину, сообщает пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик в Facebook.
⚡️ В Киеве прогремел мощный взрыв: обрушился дом ВИДЕО https://t.co/ByHoKEiiX9#взрыв #Киев pic.twitter.com/hfYBi2gBpu— InfoResist (@InfoResist) 8 июля 2017 г.
Ранее Блищик сообщила, что два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева, произошло обрушение перекрытия между этажами. Взрыв произошел неподалеку от метро "Голосеевская", возле гостиницы "Мир".
"Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы. В 14.25 (время совпадает с мск —ред.) — из-под завалов достали женщину, ее доставят в больницу", — сообщила Блищик.