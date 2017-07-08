В жилом доме в Киеве взорвался газ

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Голосеевском районе Киева, произошло обрушение перекрытия дома, спасатели разбирают завалы, сообщает пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

​"Ситуация в Голосеевском районе: предварительно — взрыв бытового газа в жилом доме. Обрушилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями. На месте работают все спасательные службы, следственного-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы", — говорится в сообщении Блищик в Facebook.