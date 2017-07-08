Участники саммита G20 будут содействовать созданию рабочих мест в Африке

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Участники саммита G20 пришли к общей мысли, что дешевле вложиться в создание рабочих мест в Африке, чем содержать мигрантов в Европе, договорились содействовать инвестициям, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Говорили о том, что с экономической точки зрения гораздо эффективнее и дешевле вложиться в создание рабочих мест непосредственно на африканском континенте, чем содержать мигрантов или беженцев в других странах, в том числе европейских", — рассказал Силуанов журналистам на брифинге в кулуарах "двадцатки".

"Говорили о том, что надо обязательно делать водораздел между беженцами и мигрантами — это совершенно разные категории людей, которые покидают свои страны. Говорили о необходимости регулирования как беженцев, так и мигрантов и заключении соответствующих соглашений между странами с тем, чтобы этот процесс шел под большим контролем со стороны стран-членов 'двадцатки", — отметил министр.

По его словам, участники саммита также договорились оказывать содействие африканским странам, в первую очередь в создании условий для инвестиций и для развития их экономик.

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