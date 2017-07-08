Стала известна страна проведения саммита G20 в 2019 году

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Саммит стран "двадцатки" 2019 года впервые пройдет в Японии, это будет отмечено в итоговой декларации текущего саммита, сообщила телекомпания NHK.

Саммит 2019 года впервые решено провести в Японии. В итоговой декларации форума, которую, как ожидается, прочитает канцлер Германии Ангела Меркель в субботу во время пресс-конференции, будут указаны страны, где пройдет саммит в последующие годы. В 2020 году мероприятие состоится в Саудовской Аравии. Как сообщает телеканал, этот вопрос также был предметом обсуждения лидеров.

Было решено провести саммит "двадцатки" 2019 года в Азии. За право принять у себя мероприятие боролась Индия, однако затем она поддержала Японию, и окончательное решение было принято в пользу Страны восходящего солнца.

Саммит стран "двадцатки" этого года проходил в Гамбурге. В следующем году его примет Аргентина.