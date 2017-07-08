Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Полиция Гамбурга задержала предполагаемого злоумышленника, который пытался ослепить двоих пилотов вертолета с помощью лазерной указки, заявили РИА Новости в ведомстве.

"Попытка ослепить двух пилотов полицейского вертолета с помощью лазерной указки произошла ночью в гамбургском районе Альтона. По подозрению в этом задержан мужчина, в настоящее время выясняется его причастность к событиям", — заявил представитель полиции.

Он добавил, что данный случай не связан с попыткой сбить вертолет сигнальной ракетой, который произошел в Гамбурге в четверг в первой половине дня.

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