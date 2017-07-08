Папа Франциск опасается создания на саммите G20 "альянсов против мигрантов"

РИМ, 8 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что на проходящем в Гамбурге саммите G20 могут сформироваться альянсы между ведущими странами мира, направленные против бедных и мигрантов.

Понтифик сообщил об этом в беседе с известным итальянским журналистом, основателем римской газеты Repubblica Эудженио Скалфари, выдержки из которой издание опубликовало в субботу.

"Боюсь, что существуют весьма опасные альянсы между державами, которые имеют искаженное представление о мире", — приводит слова Франциска газета.

"Опасность касается иммиграции. В сегодняшнем мире мы имеем главную и, к сожалению, растущую проблему – это проблема бедных, слабых, исключенных, частью которых являются мигранты. С другой стороны, существуют страны, где большинство бедных возникло не в результате миграционных потоков, а из-за социальных бедствий. В других странах мало местных бедных, но они опасаются нашествия мигрантов. Вот почему G20 заботит меня. Под ударом находятся, прежде всего, иммигранты из стран половины мира", — заявил в ходе беседы Франциск.

"Бедные народы влекут континенты и страны древнего богатства, в особенности, Европа. Колониализм происходил из Европы. В нем были позитивные, но и негативные аспекты. Так или иначе, но Европа разбогатела, стала самой богатой в мире. Следовательно, она и будет главной целью народов мигрантов", — указал папа Римский. При этом относительно самой Европы он заметил, что "либо она станет федеральным сообществом, либо более ничего не будет значить в мире".

В пятницу служба печати Святого престола обнародовала специальное послание, которое Франциск в преддверии саммита G20 в Гамбурге направил канцлеру Германии Ангеле Меркель. В этом документе понтифик подчеркнул, что нынешний миграционный кризис неотделим от проблемы бедности и продолжающихся в мире войн и призвал лидеров стран "двадцатки" обратить особое внимание на помощь бедным и беженцам.

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