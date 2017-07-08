Путин пообещал, что все достигнутые в Версале договоренности реализуются

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что все договоренности, достигнутые на переговорах в Версале, реализуются, активизируются экономические связи.

"После нашей встречи в Версале все, о чем мы договорились, все реализуется. Мы приняли вашего министра иностранных дел. У нас, несмотря на все сложности, активизируются экономические связи и растет товарооборот", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в первом квартале 2017 года товарооборот вырос почти на 24%.

"Мы рассчитываем на активную работу и промышленному сотрудничеству", — добавил Путин.