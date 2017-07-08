Путин заявил, что Россия обязуется выполнять соглашение по климату
13:4108.07.2017
(обновлено: 13:59 08.07.2017)
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ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Россия не снимала с себя обязательств по климату и будет их выполнять, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в субботу.
"Причины изменения климата все-таки пока неизвестны, но вы знаете нашу позицию: мы придерживаемся Парижских соглашений, у нас решение принято по этому вопросу и мы намерены их исполнять", — сказал Путин.
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