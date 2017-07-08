Журналисты в международном пресс-центре перед открытием саммита G20

Журналисты в международном пресс-центре перед открытием саммита G20

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Пятерых немецких журналистов лишили аккредитации на саммите G20 в Гамбурге по соображениям безопасности, сообщило в субботу агентство dpa.

В частности, речь идет о сотрудниках изданий Weser-Kurier Junge Welt , а также других СМИ.

Федеральное ведомство уголовной полиции подтвердило в соцсети Twitter "отдельные случаи" лишения журналистов аккредитации G20.

"Службы проверяют, есть ли данные с точки зрения обеспечения безопасности, которые могут препятствовать аккредитации", — говорится в сообщении в Twitter.

Союз журналистов Германии выразил протест в связи с этими действиями спецслужб.

Аккредитация позволяет журналисту проходить в международный пресс-центр саммита "двадцатки". Однако, как сообщает корреспондент РИА Новости, она не позволяет свободно передвигаться в городе через установленные полицией контрольные пропускные пункты, которые разделяют зоны безопасности. Для этого необходима "дополнительная аккредитация", сообщили в полиции.

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