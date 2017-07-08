В Гамбурге акция противников G20 собрала 12 тысяч человек
13:2008.07.2017
(обновлено: 13:52 08.07.2017)
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ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Мирная демонстрация противников "Большой двадцатки" проходит в субботу в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!).
"На Дайхторплатц в настоящий момент собрались 12 тысяч человек", — сообщает полиция Гамбурга в Twitter.
Протестующие несут транспаранты с надписями "Безграничная солидарность вместо G20", "Лидерство США — от героя до ноля", "Нет G20", "Беженцы, добро пожаловать", "Борьба против расизма". Общий настрой собравшихся доброжелательный.
Саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.