В Гамбурге акция противников G20 собрала 12 тысяч человек

Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

Участники акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Мирная демонстрация противников "Большой двадцатки" проходит в субботу в центре Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Демонстрация на Дайхторплатц проходит под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!).

"На Дайхторплатц в настоящий момент собрались 12 тысяч человек", — сообщает полиция Гамбурга в Twitter.

Even terug in de straat waar afgelopen nacht de rellen en plunderingen waren. #Hamburg #G20 pic.twitter.com/m49PBNOvYU — Niels Wenstedt (@NielsWenstedt) 8 июля 2017 г.

Протестующие несут транспаранты с надписями "Безграничная солидарность вместо G20", "Лидерство США — от героя до ноля", "Нет G20", "Беженцы, добро пожаловать", "Борьба против расизма". Общий настрой собравшихся доброжелательный.

Can't believe what is happening in Hamburg. What do these "protesters" honestly want? Hope to achieve? pic.twitter.com/K7iJnkafzk — Natasha Fatah નતાશા (@NatashaFatah) 8 июля 2017 г.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. По последним данным, в результате столкновений пострадали более 200 стражей порядка.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>