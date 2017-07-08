Украинский дипломат назвал встречу Путина и Трампа позитивным сигналом миру

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа дает позитивный сигнал для мира, поскольку между лидерами крупнейших государств начался диалог, считает украинский дипломат, глава правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадим Трюхан.
Путин и Трамп в пятницу провели свою первую личную встречу, которая состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались почти 2 часа 20 минут. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об их итогах. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности. В субботу Трамп заявил, что встреча с Путиным была замечательной, сообщило агентство Франс Пресс.
"То, что они сразу не поссорились, я считаю, что это позитив для мира… И то, что все-таки состоялся разговор, то, что не рассорились, и что не было жестких комментариев, свидетельствует, что начался диалог, всегда лучше диалог, нежели противостояние", — заявил эксперт в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.
Также была достигнута договоренность о создании российско-американского канала связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в Москве в ближайшее время ожидают представителя США по Украине Курта Волкера.
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