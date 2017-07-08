Путин на встрече с Юнкером выразил надежду на развитие отношений с ЕК

Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Владимир Путин и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на развитие отношений России с Еврокомиссией, несмотря на существующие проблемы.

"Мы надеемся на продолжение и на развитие контактов с Еврокомиссией. Вы знаете, есть направления — это взаимодействие между Еврокомиссией и Евразийскими экономическим союзом", — сказал Путин на встрече с председателем ЕК Жаном-Клодом Юнкером "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

Президент добавил, что Россия будет искать возможности для расширения контактов в этом направлении. "Мы находимся в контакте, несмотря на все проблемы, которые имеются", — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что провел с Юнкером "полезные переговоры" на Петербургском экономическом форуме в 2016 году. "В апреле в Москве побывала госпожа (глава европейской дипломатии Федерика) Могерини, ее очередная встреча с нашим министром иностранных дел намечена на 11 июля в Брюсселе", — отметил Путин.

В свою очередь Юнкер также заявил о стремлении Еврокомиссии к диалогу с Россией. "Мы прекрасно знаем, к чему мы стремимся. Те проблемы, которые существуют между РФ и ЕС, известны — Крым, восток Украины. Но со стороны Европейской комиссии мы хотим продолжать работу, чтобы искать возможности для сотрудничества, точки пересечения интересов", — сказал он.

По его словам, такие возможности были намечены в ходе переговоров, прошедших в Санкт-Петербурге в июне прошлого года. "Мне кажется, что нам нужно продолжать и дальше", — заключил глава ЕК.