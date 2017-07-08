Делегация США в ПА ОБСЕ назвала встречу Путина и Трампа позитивным сигналом

МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Глава делегации США в ПА ОБСЕ Роджер Уикер назвал позитивным сигналом встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Германии.

В пятницу на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге состоялась первая встреча Путина и Трампа, которая длилась более двух часов. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности. Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была замечательной, сообщило агентство Франс Пресс

"Идея должна всегда состоять в том, чтобы работать и преодолевать разногласия. Еще много предстоит сделать для того, чтобы восстановить отношения между США И Россией. Президенты провели обстоятельную встречу вчера, что является позитивным сигналом", — сказал Уикер журналистам, комментируя состоявшуюся встречу глав государств.

"Я видел новостные сообщения о том, что обсуждалось. Было достаточно времени, чтобы обсудить широкий круг вопросов. Но, если честно, много еще предстоит сделать помимо этого. Но вчерашняя встреча стала позитивным шагом", — добавил он.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>