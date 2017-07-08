Делегация США в ПА ОБСЕ назвала встречу Путина и Трампа позитивным сигналом
13:0208.07.2017
(обновлено: 13:03 08.07.2017)
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МИНСК, 7 июл — РИА Новости. Глава делегации США в ПА ОБСЕ Роджер Уикер назвал позитивным сигналом встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Германии.
В пятницу на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге состоялась первая встреча Путина и Трампа, которая длилась более двух часов. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности. Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была замечательной, сообщило агентство Франс Пресс
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"Идея должна всегда состоять в том, чтобы работать и преодолевать разногласия. Еще много предстоит сделать для того, чтобы восстановить отношения между США И Россией. Президенты провели обстоятельную встречу вчера, что является позитивным сигналом", — сказал Уикер журналистам, комментируя состоявшуюся встречу глав государств.
"Я видел новостные сообщения о том, что обсуждалось. Было достаточно времени, чтобы обсудить широкий круг вопросов. Но, если честно, много еще предстоит сделать помимо этого. Но вчерашняя встреча стала позитивным шагом", — добавил он.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.