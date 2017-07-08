Песков подвел итоги встречи Путина с Макроном и Меркель

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 8 июля 2017

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. После встречи лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона есть понимание, что нужно готовить повестку для телефонного разговора в "нормандском формате", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что нужно готовить повестку для очередного телефонного разговора в "нормандском формате", — сказал Песков, говоря об итогах встречи в Гамбурге Путина с Трампом и прошедшего в субботу рабочего завтрака с участием Путина, Меркель и Макрона.

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