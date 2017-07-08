Трамп заявил, что Иванке было бы проще работать, не будь она его дочерью

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иванке Трамп "было бы проще" в своей общественности деятельности, если бы она не была его дочерью.

Ранее Иванка Трамп и Всемирный банк объявили о создании фонда по поддержке предпринимательства среди женщин. Президент США, в свою очередь, заявил, что его администрация вложит 50 миллионов долларов в поддержку этой инициативы.

"Если бы она не была моей дочерью, ей было бы проще", — сказал он на мероприятии "на полях" саммита G20 в Гамбурге.

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