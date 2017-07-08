Песков о трактовке встречи Путина и Трампа: верьте Лаврову
12:4608.07.2017
(обновлено: 12:48 08.07.2017)
22211
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил журналистов верить министру иностранных дел Сергею Лаврову в вопросе трактовки встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.
"Верьте Лаврову. Я не работаю на (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что детали, которые рассказали Лавров и Тиллерсон о встрече Путина и Трампа, разнятся.
Ранее Тиллерсон заявил, что президент Трамп поднял тему "вмешательства" РФ в выборы на встрече с Путиным.
Пресс-секретарь также не уточнил, сколько времени было уделено на обсуждение вопроса, связанного с якобы имевшем место вмешательством России в выборы в США.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.