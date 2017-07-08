Песков о трактовке встречи Путина и Трампа: верьте Лаврову

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил журналистов верить министру иностранных дел Сергею Лаврову в вопросе трактовки встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге.

"Верьте Лаврову. Я не работаю на (госсекретаря США Рекса) Тиллерсона", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что детали, которые рассказали Лавров и Тиллерсон о встрече Путина и Трампа, разнятся.

Ранее Тиллерсон заявил, что президент Трамп поднял тему "вмешательства" РФ в выборы на встрече с Путиным.

Пресс-секретарь также не уточнил, сколько времени было уделено на обсуждение вопроса, связанного с якобы имевшем место вмешательством России в выборы в США.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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