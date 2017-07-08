Трамп поблагодарил Меркель за отличную организацию саммита G20 в Гамбурге

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за профессиональную организацию саммита G20 в Гамбурге.

"Я хотел бы поблагодарить канцлера Меркель за то, что она сделала здесь. То, как все организовано, действительно невероятно… И очень профессионально, практически без задержек, несмотря на довольно большое количество людей… Вы проделали отличную работу", — заявил Трамп в ходе одной из рабочих сессий на саммите.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля.

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