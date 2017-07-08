Лидеры Японии и Китая на полях саммита G20 обсудили двусторонние отношения

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ПЕКИН, 8 июля — РИА Новости, Анна Раткогло. Председатель Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в субботу обсудили двусторонние отношения на полях саммита G20 в немецком Гамбурге.

Как сообщает агентство Синьхуа, председатель КНР подчеркнул, что отношения двух стран, несмотря на ряд позитивных изменений, в настоящей момент осложняются наличием отвлекающих моментов.

Си Цзиньпин также призвал Абэ помнить уроки истории и прикладывать больше совместных усилий для того, чтобы двусторонние отношения двигались в правильном направлении.