Источник рассказал, какой вопрос не удалось урегулировать в коммюнике G20

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Лидеры стран "большой двадцатки" согласовали основные принципы коммюнике по итогам саммита в немецком Гамбурге, остается один нерешенный вопрос, касающийся климата, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника Евросоюза.

"Результат хороший. У нас есть коммюнике. Есть только один неурегулированный вопрос по климату", — приводит агентство слова чиновника. По его словам, лидеры G20 еще не пришли к соглашению по этому вопросу из-за расхождений с США по климату.

Чиновник добавил, что одно из положений коммюнике касается борьбы с протекционизмом.

Саммит G20 в Гамбурге проходит 7-8 июля.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>