Мэр Нью-Йорка выступит на антитрамповском митинге в Гамбурге

09:0408.07.2017
(обновлено: 09:11 08.07.2017)
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ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в субботу выступит перед демонстрантами в Гамбурге, где на фоне масштабных протестов проходит саммит Большой Двадцатки. Мэр расскажет об американских ценностях, демократии и выступит против риторики президента США Дональда Трампа, сообщили местные СМИ в пятницу.
Де Блазио, как ожидается, станет главным спикером на митинге в защиту климата и социального равенства, который наблюдатели уже нарекли антитрамповским.
"Мы рады сообщить, что мэр Нью-Йорка будет главным спикером на нашем ралли в защиту прав человека и демократии", — сообщили организаторы митинга Hamburg Zeigt Haltung в своем Twitter аккаунте.
По информации The Hill, именно эта организация оплачивает поездку Де Блазио на митинг.
"Важно, чтобы лидеры из США могли на местном уровне по всему миру противостоять риторике и политике администрации Трампа", – прокомментировал агентству Блумберг поездку мэра его пресс-секретарь Эрик Филлипс.
Подробнее о "Группе двадцати" читайте в справке РИА Новости >>
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По его словам, мэр Нью-Йорка "поделится с международной аудиторией нью-йоркскими и американскими ценностями". Мэр Нью-Йорка демократ Де Блазио открыто полемизирует с Трампом по целому ряду вопросов. Так, после решения администрации Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, Де Блазио заявил, что Нью-Йорк продолжит выполнять наложенные соглашением обязательства.
Мэр, который причисляет себя к популистам, отправился в Гамбург еще вечером в четверг и в пятницу, как сообщается, провел ряд встреч и переговоров с местными представителями.
Дома в Нью-Йорке решение Де Блазио принять участие в митинге в Германии всего через несколько дней после того, как во время празднования дня независимости на своем посту была убита офицер полиции, вызвало серьезную критику не только со стороны его политических оппонентов, но и полицейских. Как заявил газете The Washington Post глава одного полицейского профсоюза мегаполиса Эд Муллинис, "будучи мэром Нью-Йорка, тебе не место в мировой политике. У тебя есть роль в Нью-Йорке, городе, где только что в результате покушения был убит офицер полиции", — сказал Муллинис. Противники Де Блазио также отмечают, что ради поездки в Гамбург он пренебрег церемонией принятия клятвы более полутысячи новобранцев полицейской академии города.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
В преддверии саммита G20 в Гамбурге проходят многотысячные акции протеста.
На улицу вышли антиглобалисты, представители организаций по защите окружающей среды и прав потребителей, профсоюзы, правозащитники, правые и левые экстремисты.
Накануне во время согласованной с властями акции в районе Хафенштрассе группа из тысячи человек попыталась организовать столкновения с полицией. Протестующие бросали камни, файеры и бутылки. В результате организаторы были вынуждены объявить акцию завершенной.
Некоторые акции протеста продолжили и ночью. Полиция была вынуждена применить водометы и перцовый газ.
Организаторы протестов в Гамбурге обвинили полицию в превышении полномочий при разгоне протестующих.
"Реакция полиции совершенно несоразмерна, использование водометов и перцового газа против демонстрантов неприемлемо. Мы вынуждены выносить с согласованных акций своих товарищей, в отношении которых использованы спецсредства", - отметил официальный представитель объединения Attac Роланд Сюз.
Среди пострадавших в столкновениях много полицейских. По данным издания Welt, к утру пятницы ранения получили 130 полицейских, 12 из них пока не могут продолжать нести службу.
Всего в дни саммита безопасность в Гамбурге обеспечивают порядка 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов Германии.
Кроме того, спецгруппы из Нидерландов и Австрии отвечают за то, чтобы прибывающие на саммит главы государств и правительств, а также тысячи членов делегаций безопасно проследовали через город.
Ради безопасности участников G20 также организована зона безопасности в 38 квадратных километрах вокруг выставочного центра, где пройдет саммит. Она огорожена металлическими решетками.
Доступ в зону безопасности вокруг выставочного центра строго ограничен, полиция контролирует безопасность на всей этой территории.
Однако по данным правоохранительных органов, сейчас в Гамбурге действуют группы радикально настроенных активистов, которые пытаются прорваться зданию международного торгового центра, где проходит G20.
Участница акции протеста в преддверии саммита G20 в Гамбурге.
Протестующие пытаются блокировать улицы Гамбурга в районе проведения саммита G20.
Полицейские и местные жители во время акции протеста в Гамбурге.
На данный момент известно о 37 задержанных протестующих.
Полиция водометом разгоняет участников акции протеста.
Во время акций протестов активисты напали на несколько полицейских автомобилей и обстреляли сигнальными ракетами служебный вертолет.