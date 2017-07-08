Попытки помешать встрече Путина и Трампа провалились, заявил политолог

08:5408.07.2017
(обновлено: 09:00 08.07.2017)
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МЕХИКО, 8 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Главным итогом состоявшей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является провал попыток не допустить подобные переговоры, считает профессор в области политики Автономного столичного университета Мехико, специалист по странам бывшего СССР Ана Гутьеррес дель Сид.
Путин и Трамп в пятницу провели свою первую личную встречу, которая состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались почти 2 часа 20 минут. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об их итогах. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
"Таким образом, стал очевидным провал тех политических сил, которые хотели помешать или же бросить тень на такую встречу. Среди этих сил находятся те, которые обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но которые никогда не могли ничего доказать", — заявила Гутьеррес дель Сид РИА Новости.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
По мнению профессора, возможное прекращение огня в Сирии, объявленное после встречи, является очень важным шагом для достижения мира в этой стране. "В течение семи лет войны прилагались различные усилия для прекращения враждебных действий, но ни одно из них не дало результатов до сегодняшнего дня. Различия между Вашингтоном и Москвой здесь общепризнаны. Международный терроризм и борьба против ИГИЛ, однако, являются важным пунктом для совмещения усилий двух стран", — сказала Гутьеррес дель Сид.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.
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