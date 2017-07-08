Попытки помешать встрече Путина и Трампа провалились, заявил политолог

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге

МЕХИКО, 8 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Главным итогом состоявшей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является провал попыток не допустить подобные переговоры, считает профессор в области политики Автономного столичного университета Мехико, специалист по странам бывшего СССР Ана Гутьеррес дель Сид.

Путин и Трамп в пятницу провели свою первую личную встречу, которая состоялась на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались почти 2 часа 20 минут. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об их итогах. В частности, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности.

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"Таким образом, стал очевидным провал тех политических сил, которые хотели помешать или же бросить тень на такую встречу. Среди этих сил находятся те, которые обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы, но которые никогда не могли ничего доказать", — заявила Гутьеррес дель Сид РИА Новости.

По мнению профессора, возможное прекращение огня в Сирии, объявленное после встречи, является очень важным шагом для достижения мира в этой стране. "В течение семи лет войны прилагались различные усилия для прекращения враждебных действий, но ни одно из них не дало результатов до сегодняшнего дня. Различия между Вашингтоном и Москвой здесь общепризнаны. Международный терроризм и борьба против ИГИЛ, однако, являются важным пунктом для совмещения усилий двух стран", — сказала Гутьеррес дель Сид.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

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