Полиция сообщила о горящих автомобилях и баррикадах в двух районах Гамбурга

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Участники акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция Гамбурга сообщила, что в двух районах города горят автомобили и баррикады.

"Появились сообщения о горящих автомобилях и баррикадах в районах Санкт-Паули и Альтона, направлены правоохранители", — говорится в сообщении полиции, размещенном в микроблоке Twitter.

In den Bereichen Altona, St. Pauli und Altona werden brennende PKW oder Barrikaden gemeldet. Einsatzkräfte schreiten ein.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 8 июля 2017 г.

Правоохранители также отметили, что над территорией города кружат полицейские вертолеты.

Ранее полиция сообщала, что утром в пятницу провела операцию по задержанию группы из примерно 200 человек, громивших чужое имущество. Правонарушители закидали полицейских бутылками и петардами, а затем попытались бежать, в том числе перелезая через забор. Задержаны были 59 человек, 14 госпитализированы с травмами. Были ли травмы получены при падении с забора или при задержании, в полиции пока не установили.

В Гамбурге на фоне саммита G20 происходят крупные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196 человек.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>