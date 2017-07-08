Гамбургская полиция начинает активные действий в отношении протестующих

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция Гамбурга предупредила о начале активных действий против нарушителей порядка среди протестующих в Гамбурге.

"Держитесь на расстоянии от тех, кто применяет насилие. Мы начинаем действия против правонарушителей на улице Шультерблатт ", — говорится в заявлении полиции, размещенном в социальной сети Facebook.

Правоохранители также призвали СМИ и частных лиц "не снимать тактические действия правоохранителей и не рассылать записи, чтобы не подвергать себя опасности". Отмечается, что полицейские продолжают движение вперед.

Как сообщает репортер Bild в Twitter, к месту событий прибывает все больше спецназа, обычная полиция больше не держит ситуацию под контролем. На видеозаписи, прилагаемой к сообщению, видно, как к месту операции подтягивается бронетехника и водометы

В Гамбурге на фоне саммита G20 происходят крупные беспорядки. Число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196 человек.

Jetzt fahren weitere Wasserwerfer und Panzer in die Schanze! Durch Vorrücken aber jetzt in benachbarten Straßen Randale #G20HAM17 pic.twitter.com/ZX71athOkt — Frank Schneider (@chefreporterNRW) 7 июля 2017 г.

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