Полиция в Гамбурге заявила о десятках задержанных и арестованных

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция Гамбурга заявила о 83 задержанных и 19 арестованных в ходе столкновений с протестующими за два дня, говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Twitter.
Anzahl der Festnahmen aktuell: 83— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.
Anzahl der Ingewahrsamnahmen aktuell: 19#G20HAM17
"Количество задержаний на данный момент составляет 83, количество арестов — 19", — говорится в заявлении.
В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20. В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит. Совершены нападения на несколько полицейских автомобилей, в вертолет правоохранителей была выпущена сигнальная ракета.