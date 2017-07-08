Полиция в Гамбурге заявила о десятках задержанных и арестованных

Полицейский на акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

Полицейский на акции протеста во время проведения саммита G20 в Гамбурге. Архивное фото

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Полиция Гамбурга заявила о 83 задержанных и 19 арестованных в ходе столкновений с протестующими за два дня, говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Twitter.

Anzahl der Festnahmen aktuell: 83

Anzahl der Ingewahrsamnahmen aktuell: 19#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.

"Количество задержаний на данный момент составляет 83, количество арестов — 19", — говорится в заявлении.

Ранее полиция сообщала о 70 задержанных.

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20. В городе действуют организованные агрессивные группы, они пытаются прорваться к зданию международного торгового центра, где проходит саммит. Совершены нападения на несколько полицейских автомобилей, в вертолет правоохранителей была выпущена сигнальная ракета.