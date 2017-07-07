Мельников: договоренности Путина и Трампа позитивны, но важны действия

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Договоренности, достигнутые на первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, позитивны, но выводы нужно делать из реальных действий, поэтому судить о результативности переговоров стоит спустя некоторые время, считает первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Он напомнил, что представители КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов, изначально не питал иллюзий на счет Трампа.

"Мы всегда говорили: надежда есть, она заметна, но это США, и они верны своей политике. В этом контексте стоит смотреть и на эту встречу первых лиц", — сказал депутат РИА Новости.

"Хорошо, что лидеры поговорили, нужно приветствовать то, что декларировалось, о чем удалось договориться. Особенно относительно перемирия в Сирии. Все это обозначил Сергей Лавров, и все это позитивно, как и сам факт, что беседа длилась столь долго. Но выводы нужно делать из реальной политики, из действий. Поэтому судить о результативности встречи стоит спустя некоторое время", — заявил Мельников.

Вместе с тем он выразил обеспокоенность речью Трампа в Польше. "Но Дональд Трамп показал, что он человек непредсказуемый, импульсивный. Возможно, разговор с Владимиром Путиным, в целом атмосфера "Двадцатки" внесут коррективы в его видение глобальной политики и экономики", — добавил депутат.