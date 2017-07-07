Мельников: договоренности Путина и Трампа позитивны, но важны действия
22:1207.07.2017
(обновлено: 22:33 07.07.2017)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Договоренности, достигнутые на первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, позитивны, но выводы нужно делать из реальных действий, поэтому судить о результативности переговоров стоит спустя некоторые время, считает первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.
Он напомнил, что представители КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов, изначально не питал иллюзий на счет Трампа.
"Мы всегда говорили: надежда есть, она заметна, но это США, и они верны своей политике. В этом контексте стоит смотреть и на эту встречу первых лиц", — сказал депутат РИА Новости.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.
"Хорошо, что лидеры поговорили, нужно приветствовать то, что декларировалось, о чем удалось договориться. Особенно относительно перемирия в Сирии. Все это обозначил Сергей Лавров, и все это позитивно, как и сам факт, что беседа длилась столь долго. Но выводы нужно делать из реальной политики, из действий. Поэтому судить о результативности встречи стоит спустя некоторое время", — заявил Мельников.
Вместе с тем он выразил обеспокоенность речью Трампа в Польше. "Но Дональд Трамп показал, что он человек непредсказуемый, импульсивный. Возможно, разговор с Владимиром Путиным, в целом атмосфера "Двадцатки" внесут коррективы в его видение глобальной политики и экономики", — добавил депутат.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>