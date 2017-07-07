Путин и Трамп не поднимали вопрос об американской THAAD, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что вопрос об американской противоракетной системе THAAD не поднимался на встрече президентов России и США в пятницу.
"Вопрос о THAAD не поднимался на встрече с президентом Путиным", — заявил он журналистам по итогам встречи.
В июле 2016 года, после пяти месяцев переговоров, США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>